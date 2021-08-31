برلماني يدعو لدعم هيئة السلامة الوطنية وانتشالها من وضعها “المؤسف”

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تعاني هيئة السلامة الوطنية في ليبيا من وضع في ظل عدم وجود المخصصات المالية القادرة على تلبية احتياجاتها، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري، إذ طالب حكومة الوحدة إلى ضرورة العمل على دعم الهيئة.

الحراري، وبعد زيارة الأحد إلى مقر هيئة السلامة الوطنية في طرابلس أكد على أهمية تخصيص الموارد الكافية بشكل عاجل لهيئة السلامة الوطنية، مشيرًا إلى أن ما تم تخصيصه لها من الحكومة لا يكفي ولا يتناسب أبدا مع أهمية الهيئة ودورها.

وقال الحراري، إن وضع هيئة السلامة الوطنية مؤسف جدا ويجعلها عاجزة عن الاستجابة لمكافحة الحرائق في أغلب مناطق البلاد.

وأضاف، أن بعض المطارات مثل مطار طبرق الدولي يعمل بدون تجهيزات لمكافحة الحرائق وهو مخالف لأبسط قواعد السلامة، كما أن هناك عجز في الاستجابة لإطفاء حرائق الغابات.

وطالب الحراري الحكومة إلى ضرورة العمل على دعم وتلبية احتياجات هيئة السلامة الوطنية من سيارات إطفاء وتدريب لعناصرها وأيضا تجهيز لمقراتها.

وقال إن تخصيص 4 ملايين دينار فقط، لا يكفي أبدا لسد تلك الاحتياجات.

كما أعرب الحراري عن أسفه لأوضاع العاملين بهيئة السلامة الوطنية وخاصة أطقم إطفاء الحرائق وشدد على ضرورة الوقوف على احتياجاتهم وتوفير ما يلزم لهم بالنظر لطبيعة العمل الخطير الذي يقومون به.