الهلال الأحمر درنة يكشف تفاصيل الجثث الموجودة في مستشفى الهريش

أخبارليبيا24- خاص

كشف مسؤول مكتب الإعلام بالهلال الأحمر فرع درنة سالم النعاس عن تفاصيل الجثث الأربعة الموجودة بقسم المشرحة البشرية بمستشفى الهريش في المدينة.

وقال النعاس في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ الإثنين، إن النيابة العامة أبلغتهم بوجود الجثث الأربعة وطُلب منهم التعامل معها وتحضيرها تمهيداً لنقلها إلى مدينة البيضاء لعرضها على الطب الشرعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأوضح مسؤول مكتب الإعلام أن الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين بحوزتهم أوراق ثبوتية مصرية الجنسية وهواتف ومبلغ مالي بالعملة المصرية.

وأفاد النعاس أنه تم التعرف على ثلاثة منهم والجثة الرابعة مجهولة الهوية، مشيراً إلى أن من قام بجلب الجثث إلى المستشفى أخبرهم بأنهم تعرضوا لحادث مروري مروع.

وكان رئيس قسم التحقيق بمركز شرطة الجهاد في طبرق نقيب أيمن عبداللطيف بريدان أكد الأحد وفاة 5 مهاجرين غير شرعيين ونجاة 9 آخرين من الجنسية المصرية.

وتابع بريدان في تصريح لـ”أخبارلييا24″ :”وصلتنا معلومة بانقلاب سيارة نوع “تويوتا سيكويا” مساء أمس السبت شرق منطقة العزيات بحوالي 5 كيلو متر تحمل عدد 14 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية المصرية”.

وأضاف رئيس القسم أن الحادث ناجم عن انفجار أحد الإطارات توفي على إثره 5 مهاجرين وتمكن السائق من الهروب، لافتًا إلى أنه تم وضع الجرحى بمركز طبرق الطبي.

وأكد بريدان أنه تم التعرف على السائق وسيتم القبض عليه بعد التعرف على كل المعلومات الاسم والسكن والقبيلة.

فيما أكد مصدر مسؤول من النيابة أن عدد 4 جثامين تم وضعها في مشرحة مستشفى التميمي والجثمان الخامس تم وضعه بمشرحة مركز طبرق الطبي.

وذكر المصدر ذاته أن 3 من الجثامين وجدت معهم إجراءاتهم وسيتم الاتصال بالجانب المصري ليتم تسليمهم إلى ذويهم.

وأوضح أن النيابة العامة تقوم بعملها بالتحقيق مع الناجين ومركز طبرق الطبي يقدم لهم العلاج وسيتم ترحيلهم إلى مصر بعد تحسن وضعهم الصحي.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المهاجرين غير الشرعيين إلى حوادث ويتم تركهم على قارعة الطريق جثث هامدة أو مُصابين ويتم إسعافهم من قبل المواطنين والسلطات الأمنية.