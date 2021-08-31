النفط ينخفض متأثرًا بإعصار آيدا

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أدت المخاوف من أن يؤدي انقطاع الكهرباء والفيضانات في ولاية لويزيانا الأميركية جراء الإعصار أيدا إلى تراجع الطلب على الخام من المصافي إلى انخفاض أسعار النفط اليوم الثلاثاء خلال الدورة الأسيوية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر والمقرر أن تنتهي اليوم الثلاثاء، ثلاثة سنتات، أو ما يعادل 0.04 بالمائة، إلى 73.38 دولار للبرميل.

جاء ذلك بعد أن زادت يوم الإثنين نحو واحد بالمئة.

وتراجعت عقود نوفمبر الأكثر نشاطا ثلاثة سنتات، أو ما يوازي 0.4 في المئة، إلى 72.20 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات، أو ما يعادل 0.07 بالمئة، إلى 69.16 دولار للبرميل، متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها يوم الإثنين.

وتراجعت عقود نوفمبر الأكثر نشاطا 42 سنتا، أو 0.6 بالمائة، إلى 71.81 دولار.

وتسبب الإعصار أيدا في توقف أو تقليص الإنتاج في ست مصافي في لويزيانا تكرر 1.92 مليون برميل يوميا من الخام، أي نحو 12 من طاقة التكرير الأميركية.

وجرى إخلاء مئات من منصات إنتاج النفط قبيل العاصفة وتوقف كل إنتاج 1.72 مليون برميل يوميا من النفط الأميركي تقريبا من خليج المكسيك.