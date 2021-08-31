النصر يجدد التعاقد مع “سالم روما” " روما" : لم أفكر أبدًا في الخروج من نادي النصر

أخبار ليبيا 24 – رياضة

جددت ادارة نادي النصر بشكل رسمي عقد مهاجم فريق كرة القدم بالنادي سالم المسلاتي “روما” .

وقال اللاعب عقب تجديده للعقد – في تصريح للحساب الرسمي للنادي على فيسبوك – أنه لم يفكر أبدًا في الخروج من نادي النصر، مضيفًا أنه يرغب في حصد الألقاب مع فريقه .

وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية مفادها قرب انتقال روما للنادي الأهلي بنغازي .

ويعد روما من أبرز المهاجمين البارزين في الكرة الليبية ولعب محليًا مع النصر والاتحاد كما خاض تجارب احترافية في الأردن والعراق والكويت .