النصر يجدد التعاقد مع  “سالم روما”

" روما" : لم أفكر أبدًا في الخروج من  نادي النصر

31 أغسطس، 2021 2:11 م
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سالم روما
سالم روما

أخبار ليبيا 24 – رياضة

جددت ادارة  نادي النصر بشكل رسمي  عقد مهاجم فريق كرة القدم بالنادي  سالم المسلاتي “روما” .

وقال اللاعب عقب تجديده للعقد – في تصريح  للحساب الرسمي للنادي على فيسبوك – أنه لم يفكر أبدًا في الخروج من  نادي النصر، مضيفًا أنه يرغب في حصد الألقاب مع فريقه .

 

وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية مفادها قرب انتقال روما للنادي الأهلي بنغازي .

ويعد روما من أبرز المهاجمين البارزين في الكرة الليبية ولعب محليًا مع النصر والاتحاد كما خاض تجارب احترافية في الأردن والعراق والكويت .

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