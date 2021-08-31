الكبير يبحث مع مستشار النائب العام كيفية التصدي لعمليات غسيل الأموال

الاجتماع تناول عدد من المسائل أهمها الرقابة والإشراف على أعمال المصارف التجارية

31 أغسطس، 2021 5:45 م
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الصديق الكبير
الصديق الكبير

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الثلاثاء اجتماع مع مستشار النائب العام الصديق أحمد الصور بمقر مكتب النائب العام.

وقد تناول الاجتماع عدد من المسائل المتصلة باختصاصات الرقابة والإشراف على أعمال المصارف التجارية العاملة بالبلاد وأهمها ماتم اتخاذه من إجراءات تستهدف نقل أرصدة المصارف لضمان سرعة إنجاز العمليات المصرفية وتسوية الصكوك بين المصارف التجارية .

كما تناول الاجتماع عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين مصرف ليبيا المركزي ومكتب النائب العام وعلى رأسها ملف التصدي لجريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

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