العائب: النواب اتفقوا على تجهيز نقاط الاستجواب وإحالتها للحكومة

أخبارليبيا24- خاص

قالت عضو مجلس النواب حليمة العائب إن النواب اتفقوا خلال جلسة اليوم الثلاثاء على سرعة تجهيز نقاط استجواب الحكومة وإحالتها لها.

وأضافت العائب في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أنه تم تحديد جلسة الثلاثاء المقبل لتكون جلسة لاستدعاء الحكومة واستجوابها.

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه تم خلال الجلسة مناقشة مقترح مشروع قانون الدوائر الانتخابية وكيفية اختيار آلية توزيع المقاعد البرلمانية.

وأشارت العائب إلى أنه تم أيضًا التصويت على المصادقة على اتفاقية حماية بيئة الحياة على الأرض.

وأفادت أنه تمت مناقشة بعض مشاريع القوانين المنجزة بعد تعميمها، مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون جهاز الأمن الداخلي، وقانون حماية مشروع النهر الصناعي.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أنه بعد المناقشة علقت الجلسة ليكون التصويت على هذه القوانين في الجلسات القادمة.