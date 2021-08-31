الساعدي يعلن انتقاله لفريق الأنصار السعودي

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أعلن، لاعب فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة، محمد الساعدي، المتحصل على جائزة أفضل لاعب ليبي في العامين الماضيين، عن انتقاله رسميا لفريق الأنصار السعودي

ونشر الساعدي، عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، يقول: “تجربة جديدة وتحد جديد. نسأل الله التوفيق”.

وقدم الساعدي الشكر لكل من سانده في مسيرته الرياضية.

ويعد الساعدي أحد أبرز لاعبي كرة السلة العرب وسبق أن خاض عدة تجارب خارجية في “إيه سي داونس” بطل السنغال والوكرة القطري، كما شارك مع النصر في البطولة الأفريقية لكرة السلة.

وتحصل الساعدي، على جائزة أفضل لاعب ليبي في العامين الماضيين، حيث قاد الأهلي طرابلس للتتويج بأكثر من بطوله محلية.