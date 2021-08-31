الرقابة الإدارية تطالب الدبيبة بسرعة تشكيل مجلس إدارة للوطنية للنفط

الرقابة الإدارية : هناك مخالفات قانونية وإدارية تستوجب ذلك

31 أغسطس، 2021 5:07 م
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الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية

أخبار ليبيا 24

طالبت هيئة الرقابة الإدارية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة بسرعة إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وفقاً للقوانين والقرارات النافذة.

وقال بيان صادر عن الهيئة إن قرار تكليف مصطفى صنع الله صادر عن وكيل وزارة النفط والغاز، قبل سبع سنوات، وهو يلزم الإدارة الجديدة بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة خصوصا وأن هناك مخالفات قانونية وإدارية تستوجب ذلك.

وأكدت الهيئة في بيانها أنه وفقا للبيان الصادر عن وزير النفط والغاز والذي يقترح فيه على الحكومة إعادة تشكيل المجلس، فإن الهيئة تطالب بسرعة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وبالأمس وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خطابا إلى وزير النفط والغاز محمد عون، ووكيل وزارة النفط لشؤون الإنتاج، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لعقد اجتماع يوم الأحد المقبل، لمتابعة العمل بالوزارة والمؤسسات التابعة لها والتعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها في أداء مهامها بالشكل المطلوب.

وكان خطاب الدبيبة، قد جاء بعد ساعات من قرار وزير النفط والغاز بوقف مصطفى صنع الله عن العمل وإحالته للتحقيق للقيام بعمله من خارج البلاد والسفر دون إذن مسبق.

31 أغسطس، 2021 5:07 م
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