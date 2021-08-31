الخارجية والبعثة الأممية تناقشان إجراءات عمل المنظمات الخارجية في ليبيا

31 أغسطس، 2021 8:51 ص
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ليبيا-وكيل وزارة الخارجية يلتقي منسقة بعثة الأممية للشؤون الإنسانية ويناقشان الإجراءات بشأن عمل المنظمات الخارجية في ليبيا

أخبار ليبيا24

التقى، وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، الإثنين، منسقة البعثة الأممية للشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، واستعرضا معا مخرجات عمل اللجنة الفنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، والإجراءات القانونية لتنظيم عمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية داخل الأراضي الليبية.

وتطرق اللقاء، بحسب وزارة الخاريجة، لمناقشة منشور رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2021 بشأن عدم التعامل مع أي جهة وطنية ليبية عامة أو التواصل مع أي جهة خارجية إلا عن طريق وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقالت الخارجية، إن الجانبان اتفقا على عقد عدد من اللقاءات اللاحقة بشكل أكثر تفصيلا لتنسيق عمل المنظمات الدولية العاملة بليبيا، تحت مراقبة وتنسيق وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

31 أغسطس، 2021 8:51 ص
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