الحرس البلدي طبرق يضبط فواكه وخضروات غير صالحة للاستهلاك البشري

31 أغسطس، 2021 8:23 م
11
الحرس البلدي - طبرق
الحرس البلدي - طبرق

أخبارليبيا24- خاص

قال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي البطنان مصطفى زاكي إن دوريات الجهاز ضبطت فواكه وخضروات غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأضاف زاكي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن ضبط الفواكه والخضروات تم خلال جولة للدوريات على محلات الخضروات والفواكه وسط المدينة.

وأوضح رئيس وحدة الإعلام أنه تم ضبط عدد من العمالة الوافدة وتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص بعد التحقيق معهم.

وأكد زاكي ان مدير جهاز الحرس البلدي أصدر تعليمات بعدم استغلال أرصفة المشاة لعرض الخضروات والفواكه والمواد الغذائية.

وذكر رئيس الوحدة أنه تم التنبيه على أصحاب المحلات بعدم وضع الحواجز أمام المحلات والتي تمنع وقوف السيارات وتسبب المضايقات للمشاة.

وبين زاكي ان الدوريات سوف تستمر في حملتها على كل محلات الخضروات والفواكه وسوف يتم سحب ومصادرة أي مواد غذائية غير صالحة وسيتم إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية.

31 أغسطس، 2021 8:23 م
11

مصرف ليبيا المركزي

اعتبارًا من الأحد المقبل..رفع سقف السيولة وبيع النقد الأجنبي وقبول الصكوك المصدقة

31 أغسطس، 2021 10:03 م
نادية عمران

دعوى قضائية ضد صالح والمنفي وكوبيش والدبيبة والسايح والمشري

31 أغسطس، 2021 9:54 م
اختطاف فتاة_بني وليد

مصادر تكشف لـ”أخبارليبيا24″ تفاصيل اختطاف فتاة في بني وليد

31 أغسطس، 2021 9:37 م
محرقة نفايات طبية- غريان

وصول محرقة نفايات طبية متكاملة إلى غريان

31 أغسطس، 2021 9:28 م
زر الذهاب إلى الأعلى