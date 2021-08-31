الإرهابيون يحاولون تعزيز وجودهم على وسائل التواصل الاجتماعي

أخبارليبيا24- تقرير

يعتقد بعض المحللين الأمنيين أنّ الجماعات الإرهابية في أفريقيا تعزز قوتها قبل أن تطلق حملة عالمية محتملة إذ يرجح مركز مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة أنّ داعش والقاعدة لديهما وجهة نظر عالمية يمكن أن تقودهما إلى “الترابط” مع الجماعات الأخرى من أجل الانتشار على مستوى القارة الإفريقيّة وفرض سياسات متشددة.

حملة دعائية منظمة

نمت الجماعات المتطرفة المختلفة في السنوات الأخيرة ويمكن أن تكون مستعدة لبدء حملة منظمة، فهذه الجماعات تعمل على تعزيز مواقعها عبر القارة من الغرب إلى الشرق من خلال اعتماد طرق جديدة تؤدي إلى المنطقة الجنوبية إلى الموزمبيق وغيرها من البلدان الأفريقيّة.

كما يعتقد بعض الخبراء أنّ هناك حملة دعائية منظمة في جميع أنحاء القارة لتضخيم مكانة الجماعات المتطرفة، فالأيديولوجية المتطرفة لا تقتصر في الواقع على القتال المحلي فحسب، بل إنّها تطمح إلى توسيع أنشطتها من خلال الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال التكيف مع التكنولوجيات الجديدة والتحرك نحو بعض المناطق الهشة في القارة مشكلةً تهديدًا للسلام والأمن.

وفي هذا السياق، أشار السيد فلاديمير فورونكوف، رئيس الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إلى أن داعش يستغل الاضطراب وتداعيات التنمية التي سببها وباء كورونا لإعادة تجميع صفوفه وتجنيد أتباع جدد وتكثيف أنشطته عبر الإنترنت وعلى الأرض.

استجابة عالمية لمكافحة الإرهاب

لقد قتلت الجماعات المتطرفة عدة مئات من المدنيين منذ بداية عام 2021 في مالي وبوركينا فاسو وجمهورية النيجر.

كما أن توسع داعش في وسط أفريقيا، وبخاصة في شمال الموزمبيق، يمكن أن يكون له تداعيات بعيدة المدى على السلام والأمن في المنطقة.

لذلك، تظهر حاجة ماسة إلى استجابة عالمية لدعم جهود البلدان الأفريقية والمنظمات الإقليمية لمكافحة الإرهاب ومعالجة تفاعلها مع الصراع والجريمة المنظمة وفجوات الحكم والتنمية.

ففي هذا الإطار، تدعو الهند لاعتماد اتفاقية مكافحة الإرهاب، ولا سيّما في ظلّ المخاوف من عودة المقاتلين وتصاعد الإرهاب في أفريقيا.