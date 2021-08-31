اعتبارًا من الأحد المقبل..رفع سقف السيولة وبيع النقد الأجنبي وقبول الصكوك المصدقة

31 أغسطس، 2021 10:03 م
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مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي

أخبارليبيا24

كشف مصدر في مصرف ليبيا المركزي أن تعليمات صدرت للمصارف التجارية بفتح كافة فروعها لتوفير السيولة اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأضاف المصدر – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن التعليمات صدرت لتوفير السيولة مع رفع سقف السحب.

وأوضح المصدر بأنه ستكون هناك متابعة يومية للمصارف وفروعها للتأكد من تقديمها الخدمات لزبائنها وتوزيع السيولة.

وأفاد المصدر أن كافة المصارف التجارية مستمرة في بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض، مؤكدًا منح الإذن لمصرف التجارة والتنمية بالبدء في بيع النقد الأجنبي الأغراض الشخصية اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

وذكر المصدر ان التعليمات التي صدرت للمصارف شملت أيضًا قبول الصكوك فيما بينها دون أية عراقيل.

31 أغسطس، 2021 10:03 م
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