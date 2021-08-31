استئناف العمل بمشاريع الطرق ببلدية توكرة

31 أغسطس، 2021 11:44 ص
6

أخبار ليبيا24

أعلن عميد بلدية توكرة، محمود سليمان سعد، استئناف مشاريع الطرق بعدد من مناطق البلدية الواقعة إلى الشرق من بنغازي.

وأوضح سعد، في تصريح للبلدية أنه تواصل مع وزارة المواصلات ووزارة التخطيط، وتم التأكيد على استئناف العمل بالمشاريع المتعاقد عليها من قبل الحكومة الليبية (المؤقتة) سابقا.

وبين أن من أهم تلك المشارع طريق تنسلوخ وطريق حقل (3) وطريق غريبيل، وطريق شرخو، وطريق غوط السدر، وطريق ارادنو، ومشروع رصف طريق منطقة دريانة الداخلي.

وأشار سعد، إلى أنه تم البدء في تنفيذ طريق غوط الزيتون بمنطقة المبني، إضافة إلى أنه تمت المطالبة بعدة مشاريع أخرى في جميع مناطق البلدية، التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

31 أغسطس، 2021 11:44 ص
6

لاعب فريق الأهلي طرابلس كرة السلة الليبي محمد الساعدي

الساعدي يعلن انتقاله لفريق الأنصار السعودي

31 أغسطس، 2021 12:40 م
ليبيا- رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري

برلماني يدعو لدعم هيئة السلامة الوطنية وانتشالها من وضعها “المؤسف”

31 أغسطس، 2021 12:26 م
ليبيا- أزمة مياه في بلدية توكرة

هل تنتهي معاناة سكان بلدية توكرة مع شح المياه قريبا

31 أغسطس، 2021 12:09 م

الدبيبة يدعو لاجتماع مع عون وصنع الله في ظل التوترات بينهما

31 أغسطس، 2021 10:58 ص
زر الذهاب إلى الأعلى