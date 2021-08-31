إدارة المخابرة تشهد تخرج دفعة جديدة من منتسبي دورة آمري سرايا المخابرة

أخبار ليبيا 24

احتفلت إدارة المخابرة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، بتخريج دفعة من منتسبي دورة آمري سرايا المخابرة، في مقر الإدارة.

وحضر الفاعلية مدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي، ومدير إدارة المشاة والمدرعات اللواء بالقاسم المطري، ومدير إدارة المخابرة اللواء نعيمة العريبي.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي، إن هذه الفاعلية تأتي تنفيذاً لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بشأن رفع كفاءة منتسبي القوات المسلحة وتعزيز قدراتهم المهنية.