وزير خارجية الجزائر: يجب مواصلة العمل لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

30 أغسطس، 2021 4:17 م
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الجزائر- وزير الخارجية رمطان لعمامرة

أخبار ليبيا24

أكد الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين، أن مسار المصالحة في ليبيا يقتضي مواصلة الجهد لاستكمال توحيد مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق المصالحة ومواصلة العمل لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية.

وقال لعمامرة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، إن “دولنا تتعامل جماعيا وفرادى لحلحة الأزمة الليبية أيمانا منها بالدور الحيوي الذي يجب أن تضطلع به دول الجوار في هذا الشأن”.

وأكد العمامرة، بأمن واستقرار ليبيا هو استقرار وازدهار المنطقة بأكملها.

30 أغسطس، 2021 4:17 م
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