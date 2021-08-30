مصدر بالخارجية ينفي وجود صفحة على “فيسبوك” تخص “المنقوش”

أخبارليبيا24- خاص

نفى مصدر دبلوماسي مقرب من وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية صلة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بأي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأكد المصدر لـ”أخبارليبيا24″ أن هذه الصفحة تحت اسم “نجلاء المنقوش Najla Mangoush” على “فيسبوك” هي صفحة مزورة، مشددًا على أنه ستتم ملاحقة من يقوم بهذه الأفعال.

وأوضح المصدر أن وزيرة الخارجية والوزارة تخلي مسؤوليتها عن أي شيء يتم نشره من خلال الصفحات غير الرسمية.

وأفاد أن هذه الصفحات ومن بينها صفحة ممولة في البرازيل، تتخذ الفتنة وتنشر الأخبار الكاذبة، في حملة ضد وزيرة الخارجية والوزارة.

وكانت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نشرت خبرًا ادعت فيه أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تواصلت مع الخارجية البرازيلية وذلك بعد عثور الشرطة البرازيلية على قطعة آثار قد تكون مسروقة من متحف في ليبيا سنة 1990.