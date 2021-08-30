مرجحة إعطائها للحوامل والمرضعات.. إدارة التطعيمات تنتظر وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر

أخبار ليبيا 24

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور عبدالباسط سميو، أن المركز في انتظار وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر إلى ليبيا، مرجحاً إعطائها للحوامل والمرضعات.

وأوضح سميو في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، أن هناك شحنة أخرى من لقاح استرازينيكا ستصل قريباً أيضاً، لافتاً أن الحملة الموسعة لإعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا مستمرة، ويتم استخدام لقاحي سينوفارم الصيني كجرعة أولى واسترازينيكا جرعة ثانية.

وأضاف سميو، أن اجمالي عدد المطعميّن بالجرعة الأولى “1053867” شخصاً، وبالجرعة الثانية “47109”، حتى هذه اللحظة.