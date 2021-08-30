مؤكدا أنه يسير على نهج السراج.. الميهوب: البرلمان ينوي سحب الثقة من الدبيبة

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، أن البرلمان ينوي سحب الثقة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وسيعين بديلا له، ليقود الحكومة حتى ‏الانتخابات المقبلة.‏

وقال الميهوب في تصريحات خص بها وكالة سبوتنيك، “إن ‏الدبيبة ينهج نفس نهج رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، فائز ‏السراج”‎.‎

وأكد أن الدبيبة خرج عن إطار الدولة المدنية، التي يستوجب فيها ‏البرلمان الحكومة، وأنه لا يبالي بأي قرارات للبرلمان، وهو ما يهدد ‏وحدة البلاد”.‎

ولفت إلى أن “البرلمان سيتجه لسحب الثقة من حكومة الدبيبة اليوم، ‏وأنه سيقرر الاسم الذي يمكن أن يقود الحكومة بديلاً عن الدبيبة ‏حتى الوصول إلى مرحلة الانتخابات”.‏