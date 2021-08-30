في بنغازي..المنتخب الوطني لكرة القدم يستعد لمواجهة الغابون

بوصوله إلى مدينة بنغازي، الجمعة، أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم معسكره التحضيري في تركيا.

وسيبدأ فرسان المتوسط اليوم الأحد معسكرا تحضيريا داخل بنغازي استعدادا لمواجهة الغابون المقررة يوم الأربعاء المقبل بمدينة بنغازي ضمن الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لقطر 2022.

ويسعى المدرب الإسباني خافيير كليمنتي للخروج بثلاث نقاط في أول لقاء رسمي له مع المنتخب بعد ان تعاقد معه اتحاد الكرة خلفا للمدرب الصربي زوران فليبو فيتش.

وسيكون جدول مباريات المنتخب الليبي في تصفيات كأس العالم “قطر 2022″على النحو التالي:

ليبيا vs الغابون (5-8) يونيو 2021.

أنغولا vs ليبيا (11-14) يونيو 2021.

مصر vs ليبيا (1-4) سبتمبر 2021.

ليبيا vs مصر (5-7) سبتمبر 2021.

الغابون vs ليبيا (6-9) أكتوبر 2021.

ليبيا vs أنغولا (10-12) أكتوبر 2021.