في بنغازي..المنتخب الوطني لكرة القدم يستعد لمواجهة الغابون

30 أغسطس، 2021 12:11 ص
0
المنتخب الليبي
المنتخب الليبي

بوصوله إلى مدينة بنغازي، الجمعة، أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم معسكره التحضيري في تركيا.

وسيبدأ فرسان المتوسط اليوم الأحد معسكرا تحضيريا داخل بنغازي استعدادا لمواجهة الغابون المقررة يوم الأربعاء المقبل بمدينة بنغازي ضمن الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لقطر 2022.

ويسعى المدرب الإسباني خافيير كليمنتي للخروج بثلاث نقاط في أول لقاء رسمي له مع المنتخب بعد ان تعاقد معه اتحاد الكرة خلفا للمدرب الصربي زوران فليبو فيتش.

وسيكون جدول مباريات المنتخب الليبي في تصفيات كأس العالم “قطر 2022″على النحو التالي:

ليبيا vs الغابون (5-8) يونيو 2021.

أنغولا vs ليبيا (11-14) يونيو 2021.

مصر vs ليبيا (1-4) سبتمبر 2021.

ليبيا vs مصر (5-7) سبتمبر 2021.

الغابون vs ليبيا (6-9) أكتوبر 2021.

ليبيا vs أنغولا (10-12) أكتوبر 2021.

30 أغسطس، 2021 12:11 ص
0

مهاجرين مصريين_طبرق

وفاة 5 مهاجرين مصريين ونجاة 9 وفرار “تاجر البشر” الليبي

29 أغسطس، 2021 11:57 م
مصطفى صنع الله

صنع الله يرفض قرار إقالته ويؤكد أنه مستمر في عمله من خارج البلاد

29 أغسطس، 2021 10:52 م
فيصل قرقاب

ديوان المحاسبة: القابضة للاتصالات صرفت أكثر من 500 ألف دينار لشراء هواتف كهدايا

29 أغسطس، 2021 10:00 م
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يبدأ فصل الموفدين الذين انتهت مدة إيفادهم

29 أغسطس، 2021 9:04 م
زر الذهاب إلى الأعلى