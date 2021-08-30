بورقعة يستلم مهام آمر منطقة طبرق العسكرية

30 أغسطس، 2021 7:55 م
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طبرق العسكرية- تسليم واستلام
طبرق العسكرية- تسليم واستلام

أخبارليبيا24- خاص

شهدت منطقة طبرق العسكرية اليوم الإثنين مراسم التسليم والاستلام ما بين آمر منطقة العسكرية السابق اللواء ناجي بوعلوية، وآمر المنطقة الجديدة اللواء هاشم بورقعة.

واستلم بورقعة مهامه مجددًا آمرا لمنطقة طبرق العسكرية خلفاً للواء ناجي بوعلوية بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بحضور اللجنة المكلفة من القيادة العامة.

يشار إلى أن اللواء هاشم بورقعة قد استلم مهام آمر منطقة العسكرية من اللواء سالم الرفادي في أبريل من العام الماضي، واستلم اللواء ناجي بوعلوية مهام آمر منطقة طبرق العسكرية في يناير الماضي خلفا للواء هاشم بورقعة.

30 أغسطس، 2021 7:55 م
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