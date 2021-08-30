بعد وفاة عدد من روادها..إغلاق مسجدين في طبرق بسبب “كورونا”

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية طبرق جادالمولى داوود اليوم الإثنين إنه تم إغلاق مسجدين في المدينة بسبب “كورونا”.

وأضاف داوود في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أنه تم تسجيل حالات وفاة لعدد من رواد المسجدين المصابين بكورونا وانتشار الوباء في عدد من الحالات في هذه الأحياء.

وأوضح مدير مكتب الأوقاف أنه تم إغلاق مسجد علي بن أبي طالب بجوار الملعب ومسجد حي الحدائق، مؤكدًا افتتاح مسجد حي الحدائق ومسجد علي بن أبي طالب مازال معلقاً.

ولفت مدير مكتب الأوقاف إلى أن الإغلاق استمر لمدة 5 أيام ليتم إزالة الفرش وتعقيم المسجدين.

وأفاد داوود أنه تمت مخاطبة اللجنة الإدارية لمسجد معاذ بن أبي جبل الموجود داخل مركز طبرق الطبي بإزالة الفرش أو إغلاق المسجد.

وتابع داوود :”نتخوف من انتشار الوباء داخل المسجد بسبب وجوده داخل المركز الطبي والصلاة فيه من قبل مرافقي المرضى هذه خطوات احترازية فقط”.

وقال مدير المكتب :”أصدرنا تعليماتنا إلى الخطباء ومحفظي القرآن الكريم بالتعليمات الاحترازية من لبس الكمامات والتباعد المكاني والالتزام بكل التعليمات بإحضار سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلي”.

وذكر داوود أن إلغاء لجنة مكافحة كورونا سبب لنا الإرباك فكيف لنا متابعة انتشار الوباء من عدمه كل الخطوات المتخذة كانت بادرة من مكتب أوقاف طبرق حفاظاً على سلامة المصلين.