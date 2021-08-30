بحث تفعيل مشروع إنشاء مجمع لصناعة الإسمنت بين مزدة وبني وليد

أخبار ليبيا24

بحث وزير النفط والغاز محمد عون بمقر المؤسسة الوطنية للنفط رفقة وزير الصناعة والمعادن أحمد ابوهيسة تفعيل مشروع إنشاء مجمع صناعي لصناعة الإسمنت بين مدينتي مزدة وبني وليد.

وجرى ذلك بحضور مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين السيد فرج الشندولي والمدير العام لشركة أبراج الغد لصناعة الإسمنت.

وأوضحت وزارة الصناعة والمعادن، أن المشروع يستهدف إنشاء قرية سكنية متكاملة المرافق ويجمع بين التدريب والتأهيل والتأمين الصحي والتوظيف لعدد 4 آلاف شاب.

وقالت الوازرة، إن الوزيرين أبديا دعمهما التام للمشروع، مؤكدين استعدادهما لتذليل الصعوبات والعراقيل والعمل على دعم المشروع من خلال إمداد خط غاز يبلغ طوله 84 كيلو متر.

وأضافت، أن المجمع يتضمن ثمانية مصانع للأسمنت البورتلاندي والمقاوم وكذلك الجبس السائب وألواح الجبس والصوف الصخري.