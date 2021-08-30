انطلاق حملة التطعيم ضد “كورونا” لمستخدمي ميناء الحريقة النفطي طبرق

30 أغسطس، 2021 12:46 ص
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حملة تطعيم_ميناء الحريقة
حملة تطعيم_ميناء الحريقة

أخبارليبيا24- خاص

قال مشرف الرصد بإدارة الخدمات الصحية إبراهيم الشاعري انطلقت الأحد حملة تطعيم لمستخدمي ميناء الحريقة ومصفاة طبرق.

وأضاف الشاعري لـ”أخبارليبيا24″ تأتي هذه الحملة في إطار اهتمامات شركة الخليج العربي للنفط بمستخدمي الشركة بتوفير التطعيم في مقر عملهم.

وأوضح مشرف الرصد في الإدارة أنه من داخل الاستراحة رقم 1 انطلقت الحملة لتطعيم المستخدمين من صباح اليوم حتى الفترة المسائية.

وأشار الشاعري إلى أن اللقاح الذي تلقاه المستخدمين هو الصيني “سينو فارم” وهذه الجرعة الأولى وستكون الجرعة الثانية بعد 21 يوم، مؤكدًا أن هنالك إقبال كبير من مستخدمي الشركة لحملة التطعيم.

ولفت المشرف إلى أنه اعتباراً من الثلاثاء القادم ستقدم الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينكا” الإنجليزي في عيادات المنارة وباب درنة والمختار والجهاد.

وختم الشاعري تصريحه :”نحن على استعداد لتقديم التطعيم لأي قطاع وندعو كل المواطنين لأخذ الجرعات حفاظاً على صحتهم”.

30 أغسطس، 2021 12:46 ص
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