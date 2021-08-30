انطلاق الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار في الجزائر حول ليبيا

أخبار ليبيا24

انطلقت في الجزائر اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا بمشاركة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش.

ويشارك في هذا الاجتماع التشاوري، الذي سيستمر ليومين، بالإضافة إلى ليبيا والجزائر البلد المنظم وزراء خارجية تونس، السودان، مصر، النيجر، وتشاد.

كما يشارك في الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير خارجية الكونغو الديمقراطية، ممثلا للرئيس الكونغولي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، وكذلك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وذكرت الخارجية الليبية، أن مباحثات هذا الاجتماع الثاني من نوعه في الجزائر تتمحور حول الدور المحوري لدول جوار ليبيا في تعزيز الجهود الرامية لإيجاد حل دائم للازمة في ليبيا.

وأوضحت أنه سيناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم مبادرة استقرار ليبيا التي أطلقتها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش خلال مؤتمر برلين الثاني، لإنهاء كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.

وأضافت، أن الاجتماع يعد خطوة لعقد مؤتمر دولي تترأسه وتحتضنه ليبيا، وبمشاركة كل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الملف الليبي بهدف تحقيق الأمن والاستقرار على كامل التراب الليبي ، وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية ، وعلى رأسها العسكرية والأمنية، وصولا الى الاستحقاق الانتخابي في الموعد المحدد.