اليوم.. مجلس النواب يعقد جلسة لمساءلة الحكومة

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يعقد مجلس النواب بمقره في طبرق، اليوم الاثنين، جلسة مساءلة علنية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبدالحميد الدبيبة.

وكان قد أعلن المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في وقت سابق أن الجلسة ستُعقد في موعدها المعلن عنه دون تأجيل.

وأوضح بليحق، أن الجلسة ستعقد في مقر البرلمان بطبرق بناءً على الدعوة الموجهة إلى حكومة الدبيبة للمثول أمامه في جلسة علنية، منوهاً بأن الجلسة لا تحتاج إلى نصاب قانوني خاصة وأن سابقتها كانت معلقة.

وبيَّن المتحدث باسم النواب، أن قانون انتخاب الرئيس والدوائر الانتخابية سيكون ضمن البنود القائمة في جلسة الاثنين، مشيرًا إلى أن بند الميزانية متوقف على ما أنجزته لجنة المالية ومدى جاهزيتها لطرحه.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، كان قد أعلن أنه لن يحضر جلسة مجلس النواب لالتزامه ببرنامج خارج ليبيا.