النهر الصناعي: العثور على عبوة ناسفة في إحدى غرف صمامات الهواء

أخبارليبيا24- خاص

كشف جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الإثنين العثور على عبوة ناسفة في إحدى غرف صمامات الهواء.

واستنكر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الاستهداف والاعتداءات المتكررة على مكونات المشروع وتهديد الأمن القومي المائي.

وقال مدير مكتب الإعلام بالجهاز صلاح الساعدي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الاثنين، إن القوة المشتركة لحماية مكونات مشروع النهر الصناعي عثرت على عبوة ناسفة جاهزة للتفجير داخل إحدى غرف صمامات الهواء.

وأضاف الساعدي أن العبوة الناسفة التي عثر عليها جنوب الشويرف على المسار الناقل للمياه من حقل الحساونة كانت موصولة بهاتف محمول، لافتًا إلى أنه تم العثور على العبوة خلال دوريات القوة المشتركة التفتيشية.

وأوضح مدير المكتب أنه تم قطع الاتصالات على المنطقة المحيطة بالكامل، ومن ثم تم تفكيكها من قبل خبراء المتفجرات قبل وقوع الكارثة التي تتسبب في قطع المياه على شمال ليبيا.

وشدد الساعدي على ضرورة وضع حداً لهذه الاعتداءات التي تكررت وآخرها عملية التفجير للمحطة 353 الواقعة على المسار الشرقي للمنظومة.

وتعرضت المحطة 353 الواقعة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة – سهل الجفارة لتفجير وصف بالإرهابي في أواخر شهر يوليو الماضي، نتج عنه أضرار جسيمة لخط أنابيب النهر الصناعي مما تسبب في توقف التغذية للمدن والمناطق والمشاريع الزراعية الواقعة على المسار.