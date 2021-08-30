المنقوش: التدخلات الخارجية الهدامة تذكي الصراع وتعمق الخلافات في ليبيا

أخبار ليبيا24

أكدت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، أن ليبيا لن تدخر جهدا في سبيل التعايش الإقليمي العالمي، لافتًا إلى أن حكومة الوحدة تطلع إلى بناء شراكة استراتيجية مع دول الجوار.

وتحدثت المنقوش، في كلمتها بالاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا في الجزائر، اليوم الإثنين، عن معاناة ليبيا من التدخلات الهدامة من الدول الأخرى، حيث قالت: “إن أكثر ما ينهك الدول التي تشهد أزمات هو التدخلات الهدامة من طرف دول أخرى تذكي الصراع وتعمق الخلافات”.

وذكرت المنقوش، أن ليبيا تجاوزت مرحلة توحيد كافة المؤسسات المدنية ومازال العمل دؤوبا لاستكمال توحيد المؤسسة العسكرية.

وأضافت، أن المسار العسكري لمبادرة استقرار ليبيا يتطلب توحيد المؤسسة العسكرية وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية وتأمين الحدود.

وقالت المنقوش، لا بد من توحيد رؤى دول الجوار والتنسيق لمراقبة الحدود ومعالجة ظاهرة الهجرة واعتماد مناهج تعليم وتبادل الخبرات ودعم مبادرة الحكومة الليبية لاستقرار ليبيا.