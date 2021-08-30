العامة للكهرباء تجري الاختبارات التشغيلية للوحدة الأولى بمحطة خليج سرت البخارية

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أجرت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، الاختبارات التشغيلية للوحدة الأولى بمحطة خليج سرت البخارية بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، والتي يتوقع دخولها على الشبكة العامة خلال الأسبوع الجاري بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ميجاوات.

وبحسب بيان الشركة عبر فيسبوك، تابع عضو مجلس إدارة الشركة، المهندس عبد الحكيم الفرجاني، الاختبارات التشغيلية للوحدة، ورافقه لمتابعة الاختبارات المدير العام المساعد لشؤون التشغيل، المهندس صلاح الخفيفي، ومساعد مدير الإدارة العامة للإنتاج، المهندس خير الله الحضيري.

كما تم أثناء الاختبارات مناقشة عددًا من المواضيع التي تهم المحطة من أبرزها التعرف على الإجراءات الفنية واللوجستية التي من شأنها المساهمة في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتذليل الصعاب والعمل علي توفيرها بشكل عاجل.