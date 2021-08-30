الدبيبة يقرر حظر تواصل الوزراء والجهات العامة مع السفراء والأطراف الأجنبية

أخبار ليبيا 24

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، حظر تواصل وزراء حكومته ورؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والشركات العامة، مع السفراء والأطراف الأجنبية بالداخل والخارج، إلا من خلال وزارة الخارجية.

جاء ذلك في خطاب وجهه الدبيبة إلى الوزراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والشركات العامة، بعدم التواصل مع الأطراف الأجنبية بالداخل والخارج، مطالبيا إياهم بعدم التواصل مع الأطراف الأجنبية بالداخل والخارج بما في ذلك السفارات والبعثات المعتمدة لدى ليبيا المقيمة وغير المقيمة، وكذلك المنظمات الدولية، إلا من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وطالب الدبيبة الوزراء والجهات بإبلاغ وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأية طلبات ترد من جهات أجنبية للقيام بزيارات أو مقابلات، والتنسيق معها حيال ذلك، بما يكفل الاستفادة منها في تحقيق مصالح الدولة الليبية.

وشدَّد الدبيبة على ضرورة التواصل مع وزارة الخارجية للإحاطة بالاتفاقات الدولية الموقعة مع الدول الأخرى؛ كل في مجال اختصاصه، بغيّة العمل على تطويرها وتفعيلها، وإبداء المقترحات لإقامة شراكات استراتيجية مع الدول الأخرى بما يخدم مصالح ليبيا.

وأوضح الدبيبة إن القرار يأتي في إطار ضبط وتنظيم عملية التواصل والتعامل مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لدى ليبيا والمؤسسات والمنظمات الأجنبية بالخارج بما يتوافق وأحكام التشريعات النافذة والاتفاقات الدولية والأعراف الدبلوماسية المرعية.