الحكومة تطالب البرلمان بإرسال نقاط الاستجواب لتحضير الردود

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وجه وزير الدولة لشؤون حكومة الوحدة الوطنية ورئيس مجلس الوزراء، عادل جمعة، خطاباً إلى مجلس النواب طالب خلاله بموافاة الحكومة بنقاط الاستجواب حتى يتسنى إعداد الردود اللازمة.

وجاء خطاب وزير الدولة، رداً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس النواب إلى رئيس وأعضاء الحكومة، لحضور جلسة الاستجواب بمقر مجلس النواب في طبرق اليوم الاثنين.

وأرجع وزير الدولة السبب إلى ضرورة الإعداد من قبل الحكومة مسبقا للاستجواب وجمع المعلومات والمستندات اللازمة، وفقا للمادة 188 من القانون رقم 4 لسنة 2014، وفق قوله.

وقال وزير الدولة إن: “تعليمات رئيس مجلس الوزراء تقتضي التنسيق مع المجلس لموافاتنا بنقاط الاستجواب بشكل واضح ودقيق حتى يتسنى للوزراء إعداد الردود اللازمة عقب عودة رئيس مجلس الوزراء من مهمة العمل بالخارج والمحددة مسبقا قبل ورود خطاب دعوة الاستجواب”.