أحزاب ليبية تحذر من محاولة عرقلة إجراء الانتخابات  

أخبار ليبيا 24

حذرت أحزاب وتكتلات وقوى سياسية ليبية، اليوم الاثنين، من عواقب محاولات عرقلة وتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية المتزامنة، وتبعات مصادرة حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله ويتولى مهام إدارة الدولة.

ونشرت مجموعة من الأحزاب والتكتلات والقوى السياسية الليبية بيانا، حصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، أكدت من خلاله أنها تتابع بقلق وحذر شديدين محاولات عرقلة وتعطيل الانتخابات، وتأخير إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذها في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وأكدت الأحزاب والتكتلات والقوى السياسية أنه لا شرعية للأجسام التنفيذية والتشريعية (والرقابية الحالية) باعتبارها منتهية (قانونا)، وأن ثقة الشعب الليبي بها قد فُقدت ولا يمكن القبول باستمرارها بعد ديسمبر المقبل.

وأشارت إلى أن المحاولات البائسة لإطالة عمر هذه الأجسام لن يمر بسلام، وقد تزيد من تعقيد الوضع السياسي والأمني مستقبلا، وقد تكون سبباً رئيسياً في تجدد العنف والقتال وانتشار الفوضى من جديد.

وأكدت الأحزاب السياسية والتكتلات والقوى السياسية على أهمية انتخاب رئيس للبلاد مباشرة من الشعب الليبي ودون مماطلة أو تعطيل، للحفاظ على وحدة البلاد وتنظيم السلطات التنفيذية، ومنع مآسي تداخل الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي عانت منها ليبيا لعقد من الزمن.

وقالت الأحزاب السياسية والتكتلات والقوى السياسية، “أن أي محاولة داخلية أو خارجية لتعطيل الجولة الثانية من انتخاب الرئيس (إن دعت الضرورة لذلك)، تتجاوز الأربعة أسابيع (ستعتبر من قبلنا تكريساً ) لهذا الواقع الذي يرفضه الشعب الليبي، وحتى لا تستغل فرصة للتأجيل أو الالغاء”.

وشددت الأحزاب السياسية والتكتلات والقوى السياسية على أهمية وقوف المجتمع الدولي مع ليبيا ومساندتها ودعمها لوحدتها وسيادتها واستقرارها، ولخيار المسار الديمقراطي بها وعودة الحق للشعب الليبي المصدر الوحيد للسلطات، مؤكدة رفضها وبشدة أن يكون الدعم ضد إرادة الشعب الليبي وتطلعاته، أو متماهية مع مجموعة أفسدت المشهد السياسي وتريد الاستئثار بالسلطة.

يذكر أن البيان صدر عن: الحزب المدني الديموقراطي- تكتل إحياء ليبيا – تحالف القوي الوطنية – الحزب الوطني الوسطي – حزب شباب الغد – تجمع الإرادة الوطنية – الحراك الوطني الليبي – التكتل الوطني للبناء الديموقراطي – حراك من أجل 24 ديسمبر – حراك ليبيا تنتخب رئيسها – الاتحاد النسائي درنة – الشبكة الليبية لدعم وتمكين المرأة.