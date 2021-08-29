وفاة 5 مهاجرين مصريين ونجاة 9 وفرار “تاجر البشر” الليبي

29 أغسطس، 2021 11:57 م
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مهاجرين مصريين_طبرق
مهاجرين مصريين_طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف رئيس قسم التحقيق بمركز شرطة الجهاد في طبرق نقيب أيمن عبداللطيف بريدان وفاة 5 مهاجرين غير شرعيين ونجاة 9 آخرين من الجنسية المصرية.

وتابع بريدان في تصريح لـ”أخبارلييا24″ :”وصلتنا معلومة بانقلاب سيارة نوع “تويوتا سيكويا” مساء أمس السبت شرق منطقة العزيات بحوالي 5 كيلو متر تحمل عدد 14 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية المصرية”.

وأضاف رئيس القسم أن الحادث ناجم عن انفجار أحد الإطارات توفي على إثره 5 مهاجرين وتمكن السائق من الهروب، لافتًا إلى أنه تم وضع الجرحى بمركز طبرق الطبي.

وأكد بريدان أنه تم التعرف على السائق وسيتم القبض عليه بعد التعرف على كل المعلومات الاسم والسكن والقبيلة.

فيما أكد مصدر مسؤول من النيابة أن عدد 4 جثامين تم وضعها في مشرحة مستشفى التميمي والجثمان الخامس تم وضعه بمشرحة مركز طبرق الطبي.

وذكر المصدر ذاته أن 3 من الجثامين وجدت معهم إجراءاتهم وسيتم الاتصال بالجانب المصري ليتم تسليمهم إلى ذويهم.

وأوضح أن النيابة العامة تقوم بعملها بالتحقيق مع الناجين ومركز طبرق الطبي يقدم لهم العلاج وسيتم ترحيلهم إلى مصر بعد تحسن وضعهم الصحي.

29 أغسطس، 2021 11:57 م
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