وزير التعليم العالي يبدأ فصل الموفدين الذين انتهت مدة إيفادهم

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شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران محمد القيب على فصل الموفدين من الجامعات من الذين انتهت مدة إيفادهم.

وطالب القيب في منشور رقم “16” رؤساء الجامعات بتزويده بكشف مفصل يضم أسماء الموفدين الذين لم يرجعوا إلى أرض الوطن حتى تاريخه مهما كانت الأسباب.

وأكد وزير التعليم العالي أنه سيتم إصدار قرارات فصل في حقهم بحسب القوانين واللوائح المعمول بها ذلك حتى تتاح الفرصة لغيرهم.

ودعا القيب رؤساء الجامعات بضرورة موافاته بالمطلوب في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ تعميم المنشور على الجامعات.