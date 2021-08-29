نصية : حكومة “الدبيبة” تتصرف كحزب فائز بالسلطة

نصية : سحب الثقة من "الدبيبة" بمثابة استعادة الدولة

29 أغسطس، 2021 11:58 ص
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عبدالسلام نصية
عبدالسلام نصية

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، إن حكومة عبدالحميد الدبيبة تتصرف كحزب فائز  بالسلطة وليس حكومة وحدة وطنية.

نصية أوضح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “الحكومة تم تشكيلها بالدرجة الأولى من أعضاء لجنة 75 (منتدى الحوار السياسي) المؤيدين لقائمة رئيس الحكومة وكانت تصرفاتهم كحزب فائز بالسلطة وليست حكومة وحدة وطنية.

وأضاف عضو مجلس النواب “حتى من تم اقتراحه من قبل بعض أعضاء مجلس النواب كان بموافقة أعضاء الحزب الفائز، استعادة الدولة”.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم مجلس النواب،  عبد اله بليحق، إن جلسة مجلس النواب المخصصة لمساءلة حكومة الوحدة الوطنية، ستكون في موعدها المعلن عنه سلفًا دون تأجيل.

وأضاف بليحق، في تصريحات صحفية، أن الجلسة ستعقد في مقر مجلس النواب في طبرق الإثنين المقبل الموافق للثلاثين من أغسطس الجاري.

29 أغسطس، 2021 11:58 ص
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