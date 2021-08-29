صنع الله يرفض قرار إقالته ويؤكد أنه مستمر في عمله من خارج البلاد

أخبارليبيا24- خاص

علمت “أخبارليبيا24” من مصادر مسؤولة رفض رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع قرار إيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

وأكدت المصادر أن صنع الله الموقوف عن العمل والمحال للتحقيق طلب من مدير مكتبه عدم تسليم المكتب ومنع دخول المكلف الجديد برئاسة مجلس الإدارة جادالله العوكلي لممارسة مهامه وصلاحياته المكلف بها حسب قرار وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون.

وكشفت المصادر أن رئيس مجلس الإدارة المقال أعلن أنه مستمر في ممارسة عملة بصورة اعتيادية من مكان تواجده خارج البلاد.

وكان وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، أصدر قراراً بإيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، عن العمل.

وجاء ذلك وفق خطابين موجهين لرئيس جهاز حرس المنشآت النفطية ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منها.

وبحسب الخطابين أرجع عون سبب الإيقاف إلى أن صنع الله باشر مهمة عمل خارجية بدون إذنه أو موافقته، إلى جانب عرقلة ومنع جاد الله العوكلي من مباشرة مهامه المسندة إليه كرئيس مُكلّف من وزير النفط والغاز بتاريخ 24 أغسطس الجاري.

وبحسب الخطابينِ طلب عون بضرورة إحالة صنع الله للتحقيق، واستمرار العوكلي بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف.

يذكر أن وزير النفط والغاز كلّف في 24 أغسطس الجاري جاد الله العوكلي بمهام إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مُرجعاً السبب في ذلك إلى عدم استجابة صنع الله له، فضلاً عن غيابه عن العمل وتواجده خارج البلاد.