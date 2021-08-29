ديوان المحاسبة: القابضة للاتصالات صرفت أكثر من 500 ألف دينار لشراء هواتف كهدايا

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كشف تقرير ديوان المحاسبة 2020 أن شركة القابضة للاتصالات صرفت 584,675 ألف على شراء هواتف كهدايا تم منحها لأشخاص من خارج الشركة ومدراء مكتب فروع بالمنطقة الشرقية ومدراء الشركة.

وأضاف ديوان المحاسبة في تقريره أن صرف هذه المبالغ مقابل شراء أجهزة هواتف محمولة كهدايا لضيوف من خارج الشركة، موضحًا أن هذه المبالغ صرفت تحت بند مصروفات عمومية في سنة 2019م.

وأفاد الديوان أن هذا البند تبين بأنه يشتمل على بند فرعي تحت مسمى مصاريف الهدايا وبشأن الحساب لوحظ صرف مبلغ 232 ألف و850 دينار تحت بند مصروف هدايا لشراء عدد 25 جهاز هاتف آيفون ماکس برو کهدايا لضيوف من خارج الشركة بالإضافة إلى عدد 10 أجهزة هاتف آيفون إكس ماکس تم منحها لمدراء مكاتب الفروع بالمنطقة الشرقية.

وأشار ديوان المحاسبة إلى أنه لوحظ أيضًا صرف مبلغ مالي وقدره 120 ألف و250 دينار شراء عدد 10 أجهزة ايفون 11برو ماکس تحت بند مصروف هدايا.

وأكد الديوان أنه من ضمن نفس البند تم شراء عدد 15 جهاز آيفون 11برو ماکس و11 برو بقيمة 98 ألف و500 دينار، إضافة إلى صرف مبلغ 133 ألف و75 دينار لشراء عدد 25 جهاز هاتف سامسونج نوت 20 لمدراء الشركة.

وأفاد ديوان المحاسبة أن إجمالي المبلغ 584,675 ألف، لافتًا إلى أن المبالغ صرفت مقابل شراء أجهزة هواتف محمولة كهدايا لضيوف من خارج الشركة، الأمر الذي يعتبر هدرا للمال العام وتصرفا في أصول الشركة بالمجان.

وذكر الديوان أن هناك مبالغة في قيمة الهواتف حيث تصل إلى أسعار مضاعفة مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق.

وأشار الديوان إلى أن هذا البند الرئيسي يشتمل على بنود فرعية حيث لوحظ توسع مضاعف من قبل إدارة الشركة في الإنفاق على هذا البند البالغ رصيده في سنة 2019م مبلغ وقدره 7,085,417 دينار.