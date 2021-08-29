تعرف على مخالفات حكومة الوفاق بتقرير ديوان المحاسبة 2020
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– حكومة “الوفاق” اقترضت من البنك المركزي مبلغ وقيمته 26.706.400 مليار .
– إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي بلغت 15.2 مليار دينار .
– تسجيل عجز مالي بقيمة 14 مليار .
– مصروفات عمومية لحكومة الوفاق 3.850 مليار .
– كروت ليبيانا ومدار 98,080 ألف دينار.
– ارتفاع حجم مصروفات استئجار الطائرات من سنة لآخري .
– إبرام عقود مع متعاونين ومنح مكافآت بقيمة 18 ألف .
– شراء كتيبات وقود بقيمة 80 ألف دون إرفاق فواتير .
– استئجار قطعة فضاء بقيمة 18 ألف لصالح “م.خ.ا. ال” دون الإفصاح عن الغرض .
– صرف 15.320 على سيارات لا تتبع ديوان مجلس الوزراء .