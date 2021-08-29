تعرف على مخالفات حكومة الوفاق بتقرير ديوان المحاسبة 2020

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– حكومة “الوفاق” اقترضت من البنك المركزي مبلغ وقيمته 26.706.400 مليار .

– إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي بلغت 15.2 مليار دينار .

– تسجيل عجز مالي بقيمة 14 مليار .

– مصروفات عمومية لحكومة الوفاق 3.850 مليار .

– كروت ليبيانا ومدار 98,080 ألف دينار.

– ارتفاع حجم مصروفات استئجار الطائرات من سنة لآخري .

– إبرام عقود مع متعاونين ومنح مكافآت بقيمة 18 ألف .

– شراء كتيبات وقود بقيمة 80 ألف دون إرفاق فواتير .

– استئجار قطعة فضاء بقيمة 18 ألف لصالح “م.خ.ا. ال” دون الإفصاح عن الغرض .

– صرف 15.320 على سيارات لا تتبع ديوان مجلس الوزراء .