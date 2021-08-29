تعرف على مخالفات حكومة الوفاق بتقرير ديوان المحاسبة 2020

29 أغسطس، 2021 11:49 ص
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– حكومة “الوفاق” اقترضت من البنك المركزي مبلغ وقيمته 26.706.400 مليار .

– إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي بلغت 15.2 مليار دينار .

– تسجيل عجز مالي بقيمة 14 مليار .

– مصروفات عمومية لحكومة الوفاق 3.850 مليار  .

– كروت ليبيانا ومدار 98,080 ألف دينار.

– ارتفاع حجم مصروفات استئجار الطائرات من سنة لآخري .

– إبرام عقود مع متعاونين ومنح مكافآت بقيمة 18 ألف .

– شراء كتيبات وقود بقيمة 80 ألف دون إرفاق فواتير .

– استئجار قطعة فضاء بقيمة 18 ألف لصالح “م.خ.ا. ال” دون الإفصاح عن الغرض .

– صرف 15.320 على سيارات لا تتبع ديوان مجلس الوزراء .

29 أغسطس، 2021 11:49 ص
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تعرف على ماورد في تقرير المحاسبة 2020 بشأن مصروفات حكومة الوفاق

28 أغسطس، 2021 12:10 ص

أبرز ما ورد بتقرير المحاسبة  2020 عن شراء السيارات في وزارة الداخلية بحقبة “باشاغا”

27 أغسطس، 2021 9:56 م

مخالفات الحكومة المؤقتة بتقرير ديوان المحاسبة 2020

27 أغسطس، 2021 9:42 م
إنفوغرافيك- أخبارليبيا24

إنفوغرافيك | رد “الحبري” على اتهام “الكبير” لمصرف التجارة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

27 أغسطس، 2021 7:52 م
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