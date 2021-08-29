بليحق: جلسة مساءلة الحكومة ستعقد في موعدها دون تأجيل

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أكد المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن جلسة مجلس النواب المخصصة لمساءلة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ستُعقد في موعدها المعلن عنه دون تأجيل.

وأوضح بليحق في بيان له عبر صفحته الرسمية، أن الجلسة ستعقد في مقر البرلمان بطبرق بناءً على الدعوة الموجهة إلى حكومة الدبيبة للمثول أمامه في جلسة علنية، منوهاً بأن الجلسة لا تحتاج إلى نصاب قانوني خاصة وأن سابقتها كانت معلقة.

وبيَّن المتحدث باسم النواب، أن قانون انتخاب الرئيس والدوائر الانتخابية سيكون ضمن البنود القائمة في جلسة الاثنين، مشيرًا إلى أن بند الميزانية متوقف على ما أنجزته لجنة المالية ومدى جاهزيتها لطرحه.