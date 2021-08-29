“العثامنة” يهدد بفضح مافيا الفساد في قطاع "العثامنة" : الأدوية تسرق من الإمداد الطبي وتباع للمرضى بأعلى الأسعار

أخبار ليبيا 24

تعهد المحلل السياسي عبد الله العثامنة، بفضح من اسماهم مافيا الفساد في ملف الأدوية.

العثامنة قال إنه سيكشف حجم الفساد الذي يتم داخل ملف الأدوية قريبًا، وخاصة تلك التي تسرق من الإمداد وتباع بالصيدليات الخاصة للمرضى بأعلى الأسعار من مصاصي الدماء.

وقال المحلل السياسي في تغريدة له عبر فيسبوك “ميزانية الدعم وتحديدًا بند الأدوية والمعدات الطبية منذ 2011 والشركات المحلية والأجنبية المنخرطة في هذا البند “.

وأضاف “نوع وحجم الأدوية التي تسرق من الإمداد وتباع بالصيدليات الخاصة ويشتريها أهل المرضى بأعلى الأسعار من مصاصي الدماء ستكون محل اهتمامي وسأكشف لكم حجم الفساد فيها “.