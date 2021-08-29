العامة للكهرباء تبدأ تركيب منظومة التبريد لمحطة جنوب طرابلس

أخبار ليبيا 24

بدأت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد، في تركيب منظومة التبريد لوحدات توليد الطاقة الكهربائية في محطة جنوب طرابلس.

ووفقا لبيان صادر عن الشركة من المفترض أن تقوم المنظومة الجديدة بتعويض الفاقد من القدرات الإنتاجية بالمحطة نتيجة لتهالك منظومة التبريد السابقة.

وتعاني المدن الليبية من أزمة كهرباء حادة، تسببت في انقطاع الكهرباء لقرابة 20 ساعة يوميًا، في ظل عجز حكومة عبد الحميد الدبيبة عن حل الأزمة.

وحتى الآن لم تقدم الحكومة على تقديم حلول نهائية لأزمة الكهرباء، وهو ما جعل الجميع يلجأ إلى مولدات كهربائية تعمل بالوقود للتغلب على انقطاع التيار في ظل الانقطاع المتكرر.