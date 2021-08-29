الشروع في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا في بنغازي

29 أغسطس، 2021 2:08 ص
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ليبيا- الشروع في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا في بنغازي

أخبار ليبيا24

شرعت الخدمات الصحية بنغازي، السبت، في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا للمواطنين والمقيمين الذين تلقوا الجرعة الأولى خلال الفترة الماضية.

وأوضحت إدارة الخدمات الصحية بأن تطعيم الجرعة الثانية ضد فيروس كورونا نوع (أسترازينيكا) متوفر بالعيادات المجمعة، الفويهات، وبنغازي الجديدة، وخالد بن الوليد، وسيدي خليفة، والنواقية، وبالمراكز الصحية سيدي يونس، وبنينا، وتيكا.

وذكرت، أن عملية التطعيم تجرى خلال ساعات الدوام الرسمي بالفترة الصباحية.

29 أغسطس، 2021 2:08 ص
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