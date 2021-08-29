الشاذلي: الإرهابيين التونسيين في ليبيا يتبعون “الغرياني”

29 أغسطس، 2021 2:48 م
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أخبار ليبيا 24

اتهمت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، المفتي المعزول الصادق الغرياني، بتضليل المواطنين عبر محاولة إبعاد تعاونه وتأييده لبعض الإرهابيين والزعم بأنه ومؤيديه خاضوا حربا ضدهم.

وفي بيان عبر صفحتها بـ فيسبوك، أوضحت الشاذلي أن الإرهابيين التونسيين الذين تحدث عنهم المفتي الإرهابي، هم مجموعات تابعة إليه عادوا من سوريا.

وأشار الشاذلي إلى أن قتال الغرياني لتلك الجماعات في صبراتة كان تكتيكا ومخاتلة مع استعمال البعض منهم كأدرع حرب، بهدف عرض المشروع الإرهابي في أخونة ليبيا.

 

29 أغسطس، 2021 2:48 م
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