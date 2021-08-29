الزوبية : هل ستُنهي الخسائر بكابل ولاية بايدن مبكراً ؟ الزوبية : أمريكا ستصدّر معتقلي غوانتانامو بعد هزيمتها في أفغانستان

أخبار ليبيا 24 – خبر

اعتبر مدير إدارة الإعلام الخارجي الأسبق، جمال الزوبية، أن هزيمة أمريكا في أفغانستان، جعلها تتجرع المرارة الموجعة بعد خسائرها المتوالية والمستمرة، مؤكدا أنها حصيلة ثقيلة ومؤلمة، على حد تعبيره.

وتساءل مدير إدارة الإعلام الخارجي الأسبق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “هل تُنهي الخسائر بكابل ولاية بايدن مبكراً؟ وهل ستدفع إدارته خطأ إدارة بوش الابن”.

وتابع “الجمهوريون الأغبياء في اجتياح مقبرة الغزاة، وأمريكا تصدّر معتقلي غوانتانامو” على حد قوله.