الزوبية : هل ستُنهي الخسائر بكابل ولاية بايدن مبكراً ؟

الزوبية : أمريكا ستصدّر معتقلي غوانتانامو بعد هزيمتها في أفغانستان

29 أغسطس، 2021 11:00 ص
8
جمال الزوبية
جمال الزوبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

اعتبر مدير إدارة الإعلام الخارجي الأسبق، جمال الزوبية، أن هزيمة أمريكا في أفغانستان، جعلها تتجرع المرارة الموجعة بعد خسائرها المتوالية والمستمرة، مؤكدا أنها حصيلة ثقيلة ومؤلمة، على حد تعبيره.

وتساءل مدير إدارة الإعلام الخارجي الأسبق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “هل تُنهي الخسائر بكابل ولاية بايدن مبكراً؟ وهل ستدفع إدارته خطأ إدارة بوش الابن”.

وتابع “الجمهوريون الأغبياء في اجتياح مقبرة الغزاة، وأمريكا تصدّر معتقلي غوانتانامو” على حد قوله.

29 أغسطس، 2021 11:00 ص
8

عبد الله العثامنة

“العثامنة” يهدد بفضح مافيا الفساد في قطاع

29 أغسطس، 2021 12:36 م
النقل السريع

بعد فتح الطريق الساحلي .. عودة الرحلات البرية بين طبرق وطرابلس

29 أغسطس، 2021 12:32 م
عبدالسلام نصية

نصية : حكومة “الدبيبة” تتصرف كحزب فائز بالسلطة

29 أغسطس، 2021 11:58 ص
صلاح المرغني

ردًا على هجوم الدبيبة لتونس .. المرغني : لن نقبل أبدا أن تهاجم أو تهان تونس

29 أغسطس، 2021 11:49 ص
زر الذهاب إلى الأعلى