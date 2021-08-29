الزغيد: غياب الدبيبة حضور جلسة المساءلة سيضع علامات استفهام أمام مجلس النواب

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، اليوم الأحد، إن غياب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عن جلسة المساءلة سيضع علامات استفهام كثيرة أمام مجلس النواب، وكان الأجدر أن يؤجل زيارته الخارجية.

وتابع الزغيد في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”للأسف الشديد الدبيبة لن يحضر الجلسة، وسيكون في زيارة خارجية رفقة بعض الوزراء”.

وأكد عضو مجلس النواب أن جلسة البرلمان ستعقد يوم غد الإثنين في موعدها بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأوضح الزغيد أن الجلسة كان من المفترض أن تعقد الأسبوع الماضي ولكن النواب طالبوا بدعوة رئيس الحكومة بالحضور إلى مدينة طبرق للمساءلة.

وتابع عضو مجلس النواب :”جلسة المساءلة ستكون في عدة أمور أبرزها الميزانية التي كل مرة تأتي برقم مختلف، صرف 40 مليار دينار قبل اعتمادها والتصريحات والزيارات الخارجية”.

ولفت الزغيد إلى أنه وفقاً للائحة الداخلية فإن للاستدعاء مدة قانونية وهي عشرة أيام، وهو ما يوافق يوم غد الإثنين 30 أغسطس، موضحًا أنه لن يستبق الأمور وسينتظر عقد الجلسة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجلسة ربما ستعقد خلال يومي الإثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من الأمور المهمة والاستحقاقات، مؤكداً أن هناك طائرة ستأتي من طرابلس على متنها عدداً من أعضاء مجلس النواب، ووصل عدداً من النواب في برقة إلى طبرق قبل قليل لحضور الجلسة.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أعلن في 22 أغسطس الجاري استدعاء حكومة الوحدة الوطنية لجلسة استجواب يوم الإثنين الموافق 30 من شهر أغسطس الجاري للمثول أمام المجلس بمقره في طبرق.

وأضاف بليحق أن هذا الاستدعاء بناءً على المذكرة التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب المتضمنة عدد من الملاحظات حول أداء الحكومة.

وأوضح المتحدث أن الاستدعاء يأتي كذلك إعمالاً بالمواد رقم (188 ، 192) من القانون رقم (04) لسنة 2014 بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأفاد بليحق أنه لمنح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب فإن الجلسة القادمة للمجلس ستكون الإثنين المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري.

وردًا على الدعوة، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إنه سيكون خارج ليبيا في اليوم الذي حدده مجلس النواب لعقد جلسة استجواب الحكومة، معللا ذلك بارتباطه ببرنامج خارج ليبيا.

وأوضح الدبيبة أنه كان سابقا يستقبل الدعوة عبر هيئة رئاسة البرلمان، قائلًا “أحترم مجلس النواب ودعوته، ومستعد أن أذهب إليه كل يوم، وأنفذ ما يتفق عليه أعضاؤه، وأحترم المجلس ودعواته”، وجاء ذلك في تصريح له خلال لقائه الأربعاء مع عدد من مجلس النواب.

وأكد الدبيبة استعداده للمحاسبة، لكنه أعرب عن استغرابه من “محاسبة الحكومة قبل أن تصرف لها الميزانية العامة”.

وشهد اللقاء نقاشًا بين أعضاء مجلس النواب والدبيبة، الذي استمع لملاحظاتهم ورد عليها، وتم الاتفاق على ضرورة عقد لقاءات بشكل دوري، لمناقشة أي تطورات سياسية أو إدارية.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن المجلس سيسحب الثقة من الحكومة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب، باعتبار أنها “تتعالى ولا تحترم” مجلس النواب، و”لن يستطيع أي نائب أن يدافع عنها”.