الإفراج عن سجناء من سجن قرنادة

أخبار ليبيا24

أكدت، مصادر محلية متطابقة في درنة، السبت، إطلاق سراح ثلاثة سجناء، بعد قضاء محكوميتهم في مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة بمنطقة الجبل الأخضر شرقي البلاد.

وقالت المصادر، في تصريح لأخبار ليبيا 24، إن السجناء المفرج عنهم قبضت عليهم السلطات على ذمة قضايا، وقد تم الإفراج عنهم برفقة سجناء آخرين من بنغازي والمرج وطبرق.

وليست هذه المرة الأولى التي يفرج فيها عن موقوفين مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة، حيث أفرج في مايو من العام الجاري على أكثر من مائة موقوف على ذمة قضايا متعددة.

وشهد سجن قرنادة الأسبوع الماضي تمردًا لبعض الموقوفين لإثارة الشغب داخل أحد الأقسام، ومحاولة الهروب، غير أن المحاولة بائت بالفشل وقت تمت السيطرة على الموقف بالكامل.