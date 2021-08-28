يا شلافطية.. الدبيبة يشن هجوما لاذعا على الجيش الوطني

أخبار ليبيا 24

شن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الجمعة، هجوما لاذعا على الجيش الوطني، متهما إياه بعرقلة بناء الدولة.

وفي كلمة وجهها للشعب الليبي بعد رفضه حضور جلسة مساءلة أمام مجلس النواب، قال الدبيبة، “نحن مع استقرار ليبيا وجيش ليبيا الموحد وشرطة ليبيا الموحدة”.

وفي تلميح للجيش الوطني قال الدبيبة، “لا يمكن أن تشنوا الحرب مرة أخرى لا يمكن أن تدخلونا في حروب وتجزوا بأبنائنا في حروب خاسرة”.

وتابع الدبيبة، “الجيش لابد أن يكون دوره حماية ليبيا، ولائه لله ثم للوطن لا بد من إنهاء العصابات وكل من يحمل بندقية خارج نطاق الدولة سنسميه “شلافطي” نحن الليبيين جيش وشرطة ولا يمكن يكون عندنا الميليشيات اللي يقتلوا ولا ايصكروا في الطريق”.

وفي تلميح آخر للجيش الوطني قال الدبيبة، “لا يمكن يكون عندهم أي مجال للحياة معنا ولابد أن نقفل عليهم الطريق حكومة وشعبا نحن نريد بناء الدولة وفكرة الحروب وفتح الجبهات واقتحام المدن للسيطرة على السلطة بالقوة سنسميها شلافطية.. يا شلافطية”.

اتهامات الدبيبة للجيش الوطني تأتي في وقت تندلع فيه الاشتباكات العنيفة بين الميليشيات في طرابلس، وكان آخرها اندلاع الاشتباك المسلح، فجر الجمعة، جنوب الزاوية بين مجموعات مسلحة، يقودها محمد البحرون الملقب بـ”الفار” من الزاوية وتابعة لوزارة الداخلية، ومجموعات أخرى من جهاز دعم الاستقرار، يقودها عبد الغني الككلي الملقب بـ”غنيوة” من طرابلس.

واستخدمت في الاشتباكات، كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، دوي إطلاق الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وجرت الاشتباكات وسط الأحياء السكنية مما تسبب في إثارة الرعب بين السكان.