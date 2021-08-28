وزير الداخلية يبحث سيرة العمل بإدارة الدعم المركزي

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بحث، وزير الداخلية، خالد مازن، اليوم السبت، سير العمل إدارة الدعم المركزي بكافة فروعها ومكاتبها والأعمال التي قامت بها من خلال المهام المكلفة بها في دعم وإسناد الأجهزة ومديريات الأمن.

جاء ذلك على هامش افتتاح مقر الإدارة العامة للدعم المركزي بمنطقة صلاح الدين، بعد استكمال أعمال الصيانة والتجهيز.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المشاكل والعراقيل التي تعترض سير العمل وإيجاد الحلول لها بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للمحافظة على أمن الوطن والمواطن.

واستمع الوزير لشروح وملاحظات من قبل مدير الإدارة حول جهود التي تقوم بها الإدارة بكافة فروعها ومكاتبها على مستوى ليبيا في دعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمناطق.