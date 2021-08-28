ضبط شاحنة صغيرة محملة بخمور مستوردة في بنغازي

أخبار ليبيا24

تخوض القوة الأمنية في بنغازي منذ أيام حملة واسعة لضبط الشارع العام والمجاهرة بالأمن، حيث أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات وتوقيف العديد من مرتكبي الجرائم وبائعي الخمور والمخدرات.

وفي هذا الإطار نجحت القوة الأمنية من خلال الدوريات الراجلة والمتحركة والتمركزات داخل بنغازي وضواحيها، اليوم السبت، في ضبط شاحنة نقل صغيرة “ثلاجة” تحمل كميات كبيرة من الخمور المستوردة.

الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، أوضح بأن ضبط الشاحنة جاء أثناء عبورها من على الطريق الساحلي للمدخل الشرقي بمنطقة بودزيرة.

وصادرت الأجهزة الأمنية سيارة النقل والشحنة وأحالتها لجهات الاختصاص لاستيفاء اجراءات التحقيق مع سائقها.

ويعاقب وفقًا للمادة الثالثة من قانون “تحريم الخمر” في ليبيا كل من صنع خمرًا أو اتّجر فيه بالحبس، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن أربعة آلاف دينار.

ويحكم، وفقًا للمادة التاسعة من القانون، في جميع الأحوال بمصادرة الخمر الخالصة أو المخلوطة التي تم ضبطها، ويجرى إحراقها أو إعدامها بمعرفة عضو النيابة المختص، ويحرر محضر بذلك .

كما يحكم، بمصادرة الآلات والأدوات والمواد التي استعملت فعلاً في إنتاج الخمر، وكذلك وسائل النقل التي استخدمت في نقلها بقصد الاتجار فيها وغلق المحلات المعدة لتعاطيها أو إنتاجها أو التعامل فيها، ولا يجوز فتحها إلا إذا أعدت لغرض مشروع وبعد موافقة رئيس النيابة المختص.