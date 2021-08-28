صالح: إذ لم يحضر “الدبيبة” للمجلس سأكون أول من يطالب بسحب الثقة صالح: الدبيبة ليس لديه أية حجة ومن الأفضل له أن يأتي للرد على تساؤلات النواب

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قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إنه سيكون في مقدمة المطالبين بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، في حالة لم يحضر إلى قبة مجلس النواب في جلسة المساءلة التي دعت لها رئاسة المجلس.

وأضاف أنه إذا لم يحضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية فإنهم سيمرون إلى سحب الثقة، لأن عدم الحضور يعني عدم احترام الحكومة لمجلس النواب.

وأوضح في مقابلة مع قناة الغد، أن الدبيبة ليس لديه أية حجة ومن الأفضل له أن يأتي للرد على تساؤلات النواب وإقناع الشعب الليبي، وأوضح أن مساءلة الحكومة ستكون حول بعض ما سماها أوجه التقصير في ملفات الكهرباء وكورونا وتوحيد المؤسسات، وهي إجراء قانوني ودستوري.

وأكد أن سحب الثقة متروك لمجلس النواب وهم لا يهددون أحدا بل يمارسون اختصاصاتهم القانونية فقط، قائلا إنه ليس من حق رئيس الوزراء أن يتكلم عن مجلس النواب وإذا تم استدعاؤه فيجب عليه الحضور إلى مقر مجلس النواب لأن حضوره أهم من الزيارات الخارجية وفق تعبيره.