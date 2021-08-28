أخبار ليبيا24

بدأت الشركة العامة للكهرباء في مشروع تركيب محطة كهرباء جديدة في نالوت بغرب ليبيا.

وأوضحت الشركة، أنها بدأت في تركيب محطة 11/66 ك.ف نالوت تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات التوزيع.

وذكرت أن المشروع يهدف إلى تجديد محطة نالوت القديمة، والتي تعتبر في وضعية فنية متهالكة بأخرى جديدة معزولة بالغاز.

ولازالت مختلف مناطق في ليبيا تعاني من أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، حيث تصل ساعات طرح الأحمال في بعض المناطق أثناء وقت الذروة إلى أكثر من 10 ساعات يوميًا.